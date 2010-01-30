Цена нефти на нью-йоркской бирже упала

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть упала на $0,75.

Таким образом, ее цена составила $72,89 за баррель, переадет «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, стоимость нефти в ходе торгов в пятницу выросла до 74,26 доллара за баррель после публикации данных о росте ВВП США, который в четвертом квартале 2009 года составил 5,7%, что обнадеживает трейдеров в росте спроса на топливо в стране.

На 18.28 мск в ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в марте выросла на 62 цента, или на 0,8%, до 74,26 доллара за баррель. На 18.38 мск нефть марки Brent с мартовской поставкой в Лондоне выросла на 81 цент, или на 1,1%, до 72,42 доллара за баррель.

Накануне в четверг на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil на закрытии составила 73,64 доллара за баррель, снизившись на 3 цента.