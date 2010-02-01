Газовые заявления кандидатов далеки от профессиональных

Все заявления кандидатов в президенты Украины касающиеся газовой темы, в частности газотранспортной системы, нельзя оценивать с профессиональной точки зрения, поскольку это исключительно предвыборная риторика.

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Последние заявления кандидатов на пост президента Украины подтверждают, что все вопросы, связанные с газом и с ГТС, к сожалению, являются составляющей избирательных кампаний, начатых еще до подписания дискриминационных газовых контрактов 19 января 2009 года. Думаю, что такие заявления не стоят профессионального внимания, поскольку они далеки от реальности», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что на сегодняшний день вряд ли для России вопрос о создании консорциума на столь же интересен и актуален, как ранее.

«Один из кандидатов президенты говорит о том, что необходимо создавать консорциум по управлению ГТС, но для России это уже «давно уехавший поезд», так как Россия уже получила больше, чем могла получить в консорциуме – она сейчас управляет ГТС практически в полном объеме. Заявления другого кандидата о том, что ГТС останется в собственности Украины также ничего не означают, поскольку системой, согласно контрактам, практически управляет «Газпром», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он высказал убеждение, что после проведения президентских выборов дискуссия по газовой темы снова вернется в профессиональную плоскость и обсуждение вопроса о пересмотре газовых контрактов продолжится.

«Надо будет все пересматривать, и ЯНУКОВИЧ об этом знает и говорит об этом. И ТИМОШЕНКО тоже понимает, что необходимо будет пересматривать контракты, однако пока не хочет об этом до окончания выборов говорить», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости создания консорциума по управлению украинской ГТС, о чем ранее заявляла Россия. В свою очередь, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО продолжает заявлять о том, что ГТС останется в собственности и в управлении Украиной.