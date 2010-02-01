АМК возбудил дело относительно повышения цен на горючее в январе

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело и начал расследование в связи с необоснованным повышением цен на нефтепродукты в стране в январе 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что такое решение принято по результатам предварительного анализа ситуации на общегосударственных рынках нефтепродуктов.

Исполняющий обязанности председатели АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО дал поручение провести расследование и установить, насколько именно такое повышение операторами цен на нефтепродукты является обоснованным.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на протяжении января этого года мировые цены на бензины и дизельное топливо, в частности, на рынках Европы, выросли на 8% и 7% соответственно. А в Украине в это время оптовые цены на высокооктановые бензины повысились на 9,1%, на низкооктановые – на 10,5%, на дизтопливо – на 6,2%, а розничные цены – на 11, 12 и 14% соответственно.

Кроме того, и.о. главы АМК проинформировал, что сейчас на рассмотрении находится 42 дела в отношении операторов региональных рынков нефтепродуктов. Также, Антимонопольный комитет ведет 2 дела относительно общегосударственного рынка сжиженного газа, который используется в качестве моторного топлива.

Напомним, на протяжении 2009 года АМК привлек к ответственности 62 нефтетрейдера, которые работают на всей территории Украины, в том числе и под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и т.п.