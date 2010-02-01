Поставки Украиной электроэнергии в Молдову возобновятся скоро

Вопрос возобновления закупок Молдовой электроэнергии в Украине будет решен в ближайшее время.

Об этом в комментарии УНИАН заявил премьер-министр Молдовы Влад ФИЛАТ.

Он отметил, что сегодня переговоры по решению вопроса по закупке электроэнергии продолжаются. «Переговоры продолжаются. Скоро вопрос будет решен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года прекратило коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову.

Экспортные поставки прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием Молдавской ГРЭС аналогичного долгосрочногог контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС».

При этом между Украиной и Молдовой был сохранен так называемый перетоковый режим поставок в объеме 7 млн. кВт/час.

До прекращения экспорта Украина ежемесячно экспортировала в Молдову около 250 млн. кВт/час.