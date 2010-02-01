«Укртатнафта» инвестирует 2 млрд. грн. в повышение качества топлива

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), намерена инвестировать 2 млрд. грн. в программу первого этапа модернизации производства - «Повышение качества бензинов и дизельных топлив».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что такие планы были озвучены руководством компании в ходе общественных слушаний по вопросу строительства объектов первого этапа модернизации, которые прошли 28 января в Кременчуге.

Сообщается, что основными целями модернизации являются: переход на выпуск дизельного топлива и бензина, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5; увеличение глубины переработки нефтяного сырья; эффективное использование имеющейся производственной базы; повышение уровня промышленной и экологической безопасности.

Для осуществления вышеперечисленного в ЗАО «Укртатнафта» запланировано строительство двух новых установок по лицензии компании Axens - установка изомеризации легких бензиновых фракций и установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга. Установка изомеризации даст возможность снизить содержание серы, бензола и ароматических углеводородов в производимых бензинах. Введение в эксплуатацию установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга позволит предприятию перейти к выпуску топлива, соответствующего по параметрам стандарту Евро-5.

Новые технологические установки будут интегрированы в существующую схему предприятия. В проект также входят объекты вспомогательного производства, общезаводского хозяйства, а также природоохранные объекты.

Кроме того, компания отмечает, что в сфере охраны природы ввод в эксплуатацию объектов первого этапа модернизации ЗАО «Укртатнафта» позволит: снизить выбросы диоксида серы при использовании бензинов и дизтоплив как в городе, так и в целом по Украине; снизить выбросы от всех объектов завода на 670 тонн в год; решить проблему наличия в сточных водах, отводимых на пруд-испаритель, органических и сернистых соединений. Сметная стоимость природоохранных объектов составит порядка 15% от общей сметной стоимости строительства объектов первого этапа модернизации.

Также в сообщении отмечено, что комплексная реализация программы реконструкции ЗАО «Укртатнафта» не только позволит поднять качество товарных топлив до уровня европейских стандартов и обеспечить кардинальное снижение техногенного воздействия предприятия на окружающую среду. Проведение модернизации ЗАО «Укртатнафта» будет способствовать производственному и экономическому развитию региона, а также окажет общее позитивное влияние на социальную среду (внедрение современных технологий на производстве, строительство новых объектов и создание дополнительных рабочих мест).

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2009 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.