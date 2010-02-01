"Укртатнафта" увеличит переработку нефти до 5-6 млн. тонн

В текущем году ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) планирует увеличить переработку нефти до 5-6 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления предприятия по производству и капитальному строительству Сергей КОШЕЛЮК.

По его словам, "Укртатнафта" на 2010 год имеет договоренности с Азербайджаном на поставку ежемесячно 240 тыс. тонн нефти, и эти объемы могут быть увеличены еще на 80 тыс. тонн в месяц.

"Также ежемесячные поставки восточно-украинской нефти составляют порядка 150-170 тыс. тонн, а казахской нефти - 15-20 тыс. тонн. Сырьем мы обеспечены, и будем, соответственно, восстанавливать свою долю на рынке нефтепродуктов", - сказал С.КОШЕЛЮК.

Справка УНИАН. ЗАО "Укртатнафта" создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2009 году ЗАО "Укртатнафта" переработало 3,2 млн. тонн нефти.