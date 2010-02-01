НКРЭ отложила вопрос аннулирования лицензий «Тернопольгазу»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила отложить вопрос аннулирования лицензий на поставку и транспортировку газа газоснабжающей компании ОАО «Тернопольгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

Комиссия также отложила вопрос расширения лицензионной деятельности дочернего предприятия НАК «Нафтогаз Украины» «Нафтогазмережи» на Тернопольскую область.

Указанные вопросы отложены в связи с необходимостью предоставления комиссии дополнительных материалов, в частности, копии договора о расторжении договора на эксплуатацию сетей «Тернопольгаза» и НАК «Нафтогаз Украины». А также комиссия попросила предоставить документы, подтверждающие право председателя правления «Тернопольгаза» подписывать акты приемки-передачи газораспределительных сетей на баланс НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.