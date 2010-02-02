Цена нефти на мировых площадках растет

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 1 февраля, повысились на фоне роста индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности в США до максимального с августа 2004 года уровня, передает FP.

Инвесторов также беспокоит возросшая напряженность в Нигерии - одном из основных мировых экспортеров нефти.

Цены мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысились на 1,65 доллара за баррель до 73,11 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась до 1,54 доллара - до 74,43 доллара за баррель.