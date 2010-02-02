НПО им. Фрунзе изготовило оборудование для "Северного потока" на 52 млн.долл.

ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» изготовило и заканчивает отгрузку продукции по заказу ОАО «Газпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

По данным пресс-службы, согласно контракту, подписанному в сентябре 2008 года, НПО изготовило оборудование для оснащения компрессорной станции «Грязовецкая» на Североевропейском газопроводе стоимостью около 52 млн. долл.

Согласно сообщению, компрессорная станция, изготовленная сумскими машиностроителями, сможет перекачивать 50 млрд. куб. м природного газа в год.

В состав КС «Грязовецкая» входят 4 газоперекачивающих агрегата мощностью 25 МВт каждый. По требованию «Газпрома» все они изготовлены в ангарном исполнении. Агрегаты разработаны с учетом необходимости поддержания давления в газопроводе на уровне 100 атмосфер.

Также компания напоминает, что ОАО «Газпром» является одним из крупнейших заказчиков продукции НПО им. М.В. Фрунзе. В 2009 году сумское предприятие выполняло для российской нефтегазовой компании ряд заказов, в частности, было изготовлено оборудование, предназначенное для оснащения компрессорных станций «Заполярная», «Синдор», «Микунь», «Ивановская» и «Лукояновская».

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.