Нигерия выставит на аукционы нефтяные месторождения

Нигерия выставляет на международный аукцион нефтяные месторождения с общими запасами в 2 млрд баррелей. Об этом сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на лондонскую газету Financial Times.

Продажа лицензий на их разработку способна принести нигерийскому правительству до 10 млрд долл, отмечает издание.

Специальный советник президента Нигерии Эммануэль Эгбога сообщил, что предлагаются как небольшие по размерам, так и крупные месторождения. Аукционы, по его словам, будут проходиться в течение всего нынешнего года.

Согласно информации, полученной изданием, среди выставляемых участков есть и те, от которых в минувшем году отказались ряд ведущих западных нефтяных корпораций по соображениям низкой доходности, а также повышенной опасности в связи с действиями повстанческих групп.

Financial Times считает, что наибольший интерес к выставляемым нефтяным месторождениям проявят компании стран Азии и местные нигерийские фирмы.