Прибыль "Роснефти" снизилась на треть - до 6,5 млрд. долл.

Российских нефтяников могут обязать перейти на новую формулу ценообразования. Оптовые цены на топливо будут определяться исходя из котировок мировых рынков. Эту инициативу ФАС в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" прокомментировал Питер О`Браен, вице-президент компании "Роснефть", сообщает k2kapital.

"У нас 1,7 тыс. заправок по всей стране, и мы сейчас продаем с каждым месяцем больше и больше объемов нефтепродуктов именно через биржу. И по поводу цен на самих заправках, они будут рыночные. Конечно, постоянно ведем мониторинг цен на заправках других компаний, чтобы с ними конкурировать", - отметил Питер О`Браен.

"Насколько применима будет эта формула, насколько она будет эффективно работать в России? Я так понимаю, формула еще обсуждается. И мы должны, наверно, отвечать за то, что цены наши рыночные имеют отношение к ценам в других странах мира. С учетом, конечно, налоговых и транспортных факторов. Проблема в том, что всегда должна оставаться для компании возможность принимать разные решения, чтобы была определенная гибкость. И цены на разных рынках двигаются по разным направлениям в разные времена. Поэтому посмотрим", - подчеркнул он.

Между тем вышел отчет "Роснефти". Выручка по сравнению с июлем-сентябрём возросла на 11% – до $14,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 43% – $1,7 млрд. Несмотря на это годовые показатели "Роснефти" – в красной зоне. Выручка и чистая прибыль в 2009 году по сравнению с 2008 сократилась на треть: до $46,8 млрд. и $6,5 млрд. соответственно.