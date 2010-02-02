Нефть на украинской бирже подорожала на 52%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 2 февраля на аукционных торгах №137Д2 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 51,7%, по сравнению с предыдущим аукционом №137Д от 26 января (2230,81 грн. за тонну), до 3383,42 грн. за тонну (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 166,852 тыс. тонн нефти на общую сумму 564,531 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 26 января на аукционных торгах №137Д на УМВБ снизилась на 31,8%, по сравнению с предыдущим аукционом №136 от 22 декабря 2009 года (3270,65 грн. за тонну), до 2230,81 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.