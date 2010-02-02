Производство нефти в России сократилось

Производство нефти в России снизилось в январе 2010 года до 10,04 млн. баррелей в сутки по сравнению с 10,05 млн. баррелей в сутки в предыдущем месяце, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Минэнерго РФ, сообщает k2kapital.

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье увеличился в январе 2010 года по сравнению с январем прошлого года на 3,2% - до 20,19 млн. тонн, однако снизился по сравнению с предыдущим месяцем почти на 1%. Поставки по системе Транснефти снизились в январе текущего года на 0,1% - до 17,97 млн. тонн в годовом исчислении и на 0,8% по сравнению с декабрем 2009 года.

Производство природного газа выросло в январе текущего года до 2,06 млрд. кубометров в сутки, в декабре 2009 года этот показатель составил 2,02 млрд. кубометров в сутки.

Объемы добычи Газпрома, обладающего монополией на экспорт газа из России, выросли в январе до 1,64 млрд. кубометров с 1,63 млрд. кубометров в декабре.