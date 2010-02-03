ОПЕК вряд ли изменит квоты на добычу нефти

Министры нефти стран ОПЕК вряд ли изменят квоты на добычу на своей встрече в марте, если цена на нефть останется в районе 75 долларов за баррель, сообщает Рейтер со ссылкой на генерального секретаря организации Абдуллу аль-Бадри (Abdullah al-Badri).

"Если все останется на своих местах - цена на этом уровне, - я думаю, что министры не захотят ничего менять", - заявил аль-Бадри.

Страны-участницы ОПЕК проведут встречу 17 марта, сообщает РИА Новости.

Последний раз ОПЕК сохранила квоты на добычу в ходе своей внеочередной 155-й конференции 22 декабря 2009 года. С 1 января 2009 года суммарный объем добычи входящими в картель странами составляет 24,85 миллиона баррелей в сутки.

"Пределы 70-90 долларов за баррель вполне приемлемы на данный момент. Я не думаю, что цена ниже 70 долларов позволит делать инвестиции", - сказал генсек ОПЕК.

В декабре аль-Бадри заявлял, что удобной ценой на нефть является коридор 75-85 долларов за баррель.

Генсек ОПЕК ожидает, что запасы нефти вырастут в первом и втором кварталах. Сейчас запасы могут удовлетворить 59 дней мирового потребления. "Первая половина этого года будет очень тяжелой. У нас много нефти на рынке и огромные запасы", - заявил он. Поэтому цены на нефть поддерживаются не запасами и спросом, а внешними факторами, такими, как слабый доллар и спекуляции на рынке, отметил аль-Бадри.

"Я думаю, что цены останутся на том же уровне, где они сейчас. Может быть, опустятся до 70 долларов за баррель, а может быть, в конце второго квартала будут расти", - сказал генсек ОПЕК.

"Мы должны соблюдать наши лимиты по добыче - это очень важно как минимум в первую половину года. Мы не увидим роста спроса до третьего или четвертого квартала этого года", - заявил аль-Бадри.