Цены на нефть превысили 75 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти на мировом рынке преодолела отметку в 75 долларов. 2 февраля в системе электронных торгов биржи NYMEX баррель нефти марки WTI с поставкой в марте подорожал на 86 центов до 75,29 доллара.

На повышение нефтяных цен повлияли новости из Нигерии, где накануне боевики объявили об окончании перемирия, отмечает AFP. Также на рост стоимости углеводородов влияет снижение курса доллара по отношению к евро на мировом валютном рынке.

Кроме того, свое влияние оказали позитивные сообщения из США: 29 января министерство торговли отчиталось о темпах роста ВВП США в четвертом квартале, ставших максимальными за шесть лет. Кроме того, 1 февраля президент США Барак Обама направил в Конгресс проект бюджета страны на 2011 финансовый год, в котором планируемый дефицит бюджета сокращен на 300 миллиардов долларов.

В начале января 2010 года цены на нефть держались в районе 85 долларов, однако к концу месяца упали более чем на десять долларов.