Украина получит 60 млн. долл. на реабилитацию ГЭС

Кабинет Министров Украины и Всемирный банк подписали дополнительное кредитное соглашение в рамках реализации проекта реабилитации украинских гидроэлектростанций (ГЭС) о выделении 60 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано сегодня в Киеве министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ и директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартином РАЙЗЕРОМ.

Бенефициаром по кредиту выступает ОАО «Укргидроэнерго», которое является национальным оператором Днепровского каскада ГЭС.

Реализация проекта предусматривает реконструкцию 6 гидроагрегатов на второй Днепровской ГЭС (три агрегата) и Кременчугской ГЭС (три агрегата) с установкой экологически безопасных роторов гидротурбин.

В результате реализации проекта суммарная установленная мощность двух ГЭС вырастет в целом на 400 МВт, а годовая выработка электроэнергии этими станциями увеличится приблизительно на 500 ГВт в час.

Как уточнил в ходе пресс-конференции Ю.ПРОДАН, дополнительное финансирование Всемирного банка привлекается на 12 лет с 6-летним льготным периодом. Ставка – Libor + плавающий спрэд (в настоящее время 1+0,7%). Ставка одноразовой комиссии по кредиту – 0,25%. Ставка Министерства финансов за привлечение кредита под госгарантии – 2%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2005 года Всемирный банк выделил для проекта реабилитации гидроэлектростанций Украины 106 млн. долл. займа. Верховная Рада в декабре 2005 года ратифицировала соответствующее соглашение. Общая стоимость проекта реабилитации украинских ГЭС составляет 361,8 млн. долл. Остальные средства закладываются в тарифе "Укргидроэнерго".

В результате реализации проекта. ресурс работы 46 агрегатов на 9 ГЭС будет продлен на 30-40 лет, производство электроэнергии увеличится на 453 млн. кВт/ч, маневренные мощности - на 160 МВт. Весь проект будет реализовываться в течение шести лет.

В 1995 году правительством Украины было принято решение о проведении реабилитации всех ГЭС Днепровского и Днестровского каскада за счет собственных средств и кредитов Всемирного банка.

В 1996-2002 гг. был выполнен 1-й этап реконструкции всех ГЭС Днепровского каскада и днестровской ГЭС за счет собственных средств, кредита ВБ и гранта правительства Швейцарии. Было реконструировано 16 гидроагрегатов на 3-х ГЭС Днепра и заменено устаревшее оборудование на всех ГЭС компании.

В 2002-2005 гг. реконструкция продолжалась за счет собственных средств.

Реконструкция на 9-ти действующих ГЭС выполняется в два этапа: 1-й этап - с 1996 по июнь 2002 года, второй - с 2006 по 2017 годы.

К 2012 году на ГЭС “Укргидроэнерго” будет реконструировано 46 гидроагрегатов из 64 запланированных к 2017 году.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения Государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и Государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 4,353 ГВт.

ОАО «Укргидроэнерго» в 2008 году увеличило чистую прибыль на 32,3% - до 406,104 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.