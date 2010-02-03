Уманский: Нафтогаз рассчитается с Газпромом на этой неделе

За российский газ, полученный в январе, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитается с «Газпромом» на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что, учитывая, что предельный срок оплаты 7 февраля приходится на воскресенье, оплата за газ будет произведена в пятницу, 5 февраля, а, возможно, и раньше. «Возможно, мы заплатим даже раньше 5 февраля», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что сумма оплаты будет составлять 780 млн. долларов, однако не уточнил, из каких источников будут деньги.

Напомним, что 27 января И.УМАНСКИЙ предполагал, что за поставленный в Украину природный газ в январе 2010 года НАК “Нафтогаз Украины” заплатит “Газпрому” в феврале преимущественно за счет собственных средств.

“Львиной частью будут собственные средства “Нафтогаза”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он затруднился назвать предполагающуюся сумму. “Сейчас сложно сказать, потому что еще до конца месяца НАК продолжает аккумулировать средства с рынка. В зависимости от того, сколько средств будет саккумулировано и какие остатки будут на счетах, будет определяться сумма”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Кроме того, он не исключил, что для оплаты за газ могут быть привлечены кредиты, в том числе, и негосударственных банков.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.