Болгария ратифицировала соглашение по Набукко

Парламент Болгарии в среду ратифицировал соглашение о строительстве газопровода Набукко, подписанное странами-участницами проекта в прошлом году, сообщает Рейтер.

Болгария, Румыния, Турция Венгрия и Австрия в июле 2009 года подписали соглашение о строительстве газопровода ориентировочной стоимостью 7,9 миллиарда евро для доставки в Европу газа из стран Ближнего Востока и прикаспийского региона с тем, чтобы снизить зависимость Евросоюза от российского газа.

Болгария стала второй страной, ратифицировавшей договор, после Венгрии.

Проектная пропускная способность Набукко - 31 миллиард кубометров газа в год, начало поставок запланировано на 2015 год. Акционеры проекта: немецкая RWE, австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz и турецкая Botas.

Эксперты считают, что запуск проекта может быть отложен из-за избыточного предложения природного газа, слабого спроса и сложностей финансирования.