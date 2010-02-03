«Укрнафта» сократила реализацию нефти

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" в 2009 году реализовала 2 млн. 720,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 0,9% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что реализация сжиженного газа в 2009 году увеличилась на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 180,5 тыс. тонн, тогда как реализация фракции легкой (стабильного газового бензина) сократилась на 0,8% – до 254,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В структуре компании действуют три ГПЗ: Гнединцевский (Черниговская обл.), Долинский (Ивано-Франковская обл.) и Качановский (Сумская обл.), а также производство в нефтегазодобывающем управлении "Бориславнефтегаз" (Львовская обл.). Основные виды продукции ГПЗ: стабильный бензин и сжиженный газ.