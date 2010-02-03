«Энергоатом» увеличил производство электроэнергии

По оперативным данным, в январе текущего года энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» увеличили выработку электроэнергии на 6%, по сравнению с январем 2009 года, – до 8,037 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе увеличили вырабтку на 6% - до 8,016 млрд. кВт/ч.

В январе Ривненская АЭС (РАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 5% – до 1,375 млрд. кВт/ч; Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 12,8%, до 3,734 млрд. кВт/ч; Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 2,3% - до 1,503 млрд. кВт/ч.

В тоже время, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС, сократила выработку на 4,4% - до 1,404 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе сократилась на 20% - до 19,8 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшей в управление компании в прошлом году, в январе выработано 427 тыс. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в январе «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 7,6 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 6,4%, или 455,2 млн. кВт/ч, меньше, чем за 2008 год.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе составила 43,4%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе составил 77,9% против 73,4% в январе 2009 года. При этом по итогам января наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 101%, наименьший – на ЮУАЭС – 62,5%.

За отчетный период на украинских АЭС при классификации событий по шкале INES – аварий и инцидентов не произошло. Также не произошло ни одного учетного нарушения в работе АЭС.

Недовыработка электроэнергии на АЭС в январе из-за системных ограничений составила 22,9 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки - около 87 млрд. кВт/ч.

В 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.