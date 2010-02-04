Нефть немного подешевела

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 3 февраля, незначительно понизились на фоне данных о росте запасов нефтепродуктов в США - основном потребителе энергоресурсов.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,25 доллара - до 76,89 доллара за баррель.

Цены мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,14 доллара до 75,92 доллара за баррель, передает Reuters.