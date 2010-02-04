Нефть дешевеет

Стоимость нефти в ходе торгов в четверг снизилась до 76,26 доллара за баррель на фоне увеличения запасов нефти в США и усиления доллара, сообщает РИА Новости

На 13.43 мск в ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в марте снизилась на 72 цента, или на 0,9%, до 76,26 доллара за баррель. На 13.53 мск нефть марки Brent с мартовской поставкой в Лондоне подешевела на 64 цента, или на 0,9%, до 74,73 доллара за баррель.

Накануне в среду на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil закрылась на уровне 76,98 доллара за баррель. Падение составило 0,25 доллара.

По данным управления по энергетической информации министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 29 января, увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 329 миллионов баррелей. Общие запасы бензина уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 228,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,0 миллион баррелей, или на 0,6%, до 156,5 миллиона баррелей.

"Сильное снижение спроса на дистилляты, которое опровергает восстановление экономики США, подтвержденное последними данными о ВВП и промышленности, влияет на настроения. Во второй половине года цена на нефть может отойти от уровня в 75 долларов за баррель", - заявил аналитик BNP Paribas из Лондона Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian).