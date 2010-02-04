Избран новый состав Совета ОРЭ

Сегодня члены Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) на ежегодном собрании избрали новый состав Совета ОРЭ.

Как передает корреспондент УНИАН, в обновленный состав Совета включены два новых члена.

В частности, в Совет на правах голосующих директоров по классу производителей вместо гендиректора ОАО «Захидэнерго» Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО включен председатель правления ОАО «Центрэнерго» Сергей ПОПОВ. По классу поставщиков в состав Совета введен председатель правления ОАО «Днепроблэнерго» Андрей МАРТЫНЮК вместо гендиректора ОАО «Винницаоблэнерго» Николая НИЦАКА.

В состав Совета на правах голосующих директоров переизбраны председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК, директор центра взаимодействия с органами власти НАЭК «Энергоатом» Константин ЗАПАЙЩИКОВ, предправления ОАО «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ, гендиректор ООО «Схидэнерго» Геннадий ТУРАНОВ.

По классу поставщиков в состав Совета переизбраны председатель набсовета ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» Александр САГУРА, председатель правления ОАО «Крымэнерго» Григорий ГРУБА, член набсовета ОАО «Одессаоблэнерго» Игорь СУДАК, а также советник гендиректора ООО «Сервис-Инвест» Борис ЛИСОВОЙ.

На первом заседании обновленного Совета ОРЭ его председателем переизбран С. ПОТАШНИК, его заместителями – К. ЗАПАЙЩИКОВ и А. САГУРА.

Справка УНИАН. Совет Оптового рынка электроэнергии уполномочен контролировать выполнение условий договоров энергорынка его членами, предлагать изменения к этим договорам, а также рекомендовать НКРЭ вносить изменения в механизм распределения средств со счетов "Энергорынка".

Совет ОРЭ состоит из десяти голосующих директоров – пяти от класса производителей и пяти от класса поставщиков.