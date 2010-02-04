«Центрэнерго» сократило убыток

Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго», по предварительным данным, в 2009 году сократила убыток на 24%, по сравнению с 2008 годом, – до 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве генеральный директор компании Сергей ПОПОВ.

По его словам, основной причиной убыточной деятельности предприятия в прошлом году являлись низкие тарифы на отпускаемую компанией на рынок электроэнергию.

«Работа большинства генераций сегодня из-за таких тарифов является убыточной», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» завершила январь-сентябрь 2009 года с убытком 216,548 млн. грн., тогда как по итогам января-сентября 2008 года прибыль компании составила 94,072 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».

2008 год «Центрэнерго» завершило с убытком 197,752 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 63,403 млн. грн.