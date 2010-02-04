НКРЭ остановила действие своего постановления

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приостановила действие своего постановления от 29 октября 2009 г. №1234, которым уточняется дифференциация потребителей электроэнергии по классам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии, со ссылкой на постановления №92 и №93, принятые регулятором 1 февраля т.г.

Согласно сообщению, действие регуляторного акта остановлено в связи с многочисленными обращениями потребителей электроэнергии, и с целью недопущения ухудшения расчетов на энергорынке.

Как сообщал УНИАН, приостановленным постановлением НКРЭ внесла изменения в порядок определения классов потребителей электроэнергии, исключив из него пункт, позволявший потребителям, которые берут электроэнергию непосредственно с шин электростанций, автоматически приравниваться к потребителям I класса.

С просьбой отменить указанное постановление выступил Украинский союз промышленников и предпринимателей.

По мнению УСПП, данное решение регулятора в условиях кризиса существенно ухудшает финансовое положение предприятий. В частности, из-за перевода таких потребителей на второй класс, по данным УСПП, прогнозируется, что их суммарные расходы на электроэнергию в 2010 году вырастут на 400 млн. грн.

При принятии приостановленного решения НКРЭ отмечала, что действовавшая до этого редакция порядка определения классов делала невозможной однозначную трактовку подпункта о приравнивании к потребителям первого класса потребителей, присоединенных к шинам электростанций, а также к шинам подстанций электрической сети напряжением 220 кВ и выше, независимо от степени напряжения в точке продажи электрической энергии электроснабжающей организацией потребителю.

В связи с этим, отмечала комиссия, отдельные потребители, питавшиеся непосредственно от шин ТЭЦ на уровне напряжения 6(10) кВ, в судебном порядке добились права потреблять электроэнергию по квалификационному уровню, который отвечает уровню потребителей I класса напряжения, в любой период года, независимо от сезонной составляющей работы ТЭЦ.

Справка УНИАН. Тариф на электроэнергию для потребителей, приравненных к потребителям І класса (степень напряжения в точке продажи свыше 27,5 кВ), значительно ниже тарифа для потребителей ІІ класса. Так для февраля розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех составляет до 48,5 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса –64,28 коп. за кВт/ч (без НДС).