Нафтогаз полностью рассчитался за январский газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в январе этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Рассчитались в полном объеме. Подтверждение банка-корреспондента о поступлении денег получено», - сказал он.

При этом представитель пресс-центра отметил, что в январе компания закупила 2,5 млрд. куб. м российского газа, не уточнив сумму платежа.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявлял, что сумма оплаты российского газа будет составлять 780 млн. долларов.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.