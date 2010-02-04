Путин: договоренности с Беларусью взаимоприемлемы

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает взаимоприемлемыми договоренности с Беларусью по пошлинам на поставки российской нефти и заявляет о намерении продолжить работу по созданию Единого экономического пространства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании президиума правительства РФ.

«У нас были достаточно сложные и длительные, но в то же время конструктивные переговоры с нашими белорусскими партнерами по поставкам сырой нефти в республику. В итоге мы смогли выйти на взаимоприемлемое решение», - сказал В.ПУТИН.

При этом он сообщил, что российское нефтяное сырье будет беспошлинно поставляться в Беларусь в полном объеме для внутренних нужд. В тоже время, все, что касается дополнительных объемов, которые перерабатываются, а потом направляются на экспорт в третьи страны – должно облагаться пошлинами в рабочем режиме, добавил он.

«Мы исходим из логики интеграционных процессов. Мы будем и дальше развивать эти процессы, вплоть до создания единого экономического пространства и, в соответствии с этим, будем выстраивать наше внутреннее законодательство. Но это дело будущего», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. Россия и Беларусь подписали договоры по поставкам нефти.

Россия и Беларусь к началу 2010 года не смогли подписать соглашение о торговле нефтью. Российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Беларуси придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск, в свою очередь, настаивал на льготном таможенном режиме. До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, составлявшей треть от той, которая платится при экспорте через другие страны.