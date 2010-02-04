Завод «Зоря» поставил двигатели для «Газпрома»

Государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» завершил выполнение контракта, заключенного с ОАО «Газпром» в 2009 году, на поставку 22 двигателей ДГ-90 мощностью 16 МВт каждый.

Об этом сообщается в пресс-релизе ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что поставленными двигателями будут оснащены ряд станций магистральных газопроводов России. В частности, шесть единиц оборудования предназначены для компрессорной станции «Ивановская» и пять — для станции «Лукояновская». Оба объекта относятся к газопроводу «Починки — Грязовец», строительство которого началось в 2007 году и выполняется с целью поставок газа в газопровод «Северный поток», а также обеспечения регионов дополнительными объемами природного газа.

10 машин будут работать в компрессорных цехах станции «Заполярная» на Заполярном нефтеконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

В сообщении также отмечается, что на данный момент николаевское предприятие выполняет еще ряд заказов российского газового монополиста. В частности, изготавливает двигатели для компрессорной станции «Бованенковская» (п-ов Ямал) Северо-Европейского газопровода.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» является одним из крупнейших в странах СНГ поставщиком газотурбинного оборудования для нужд флота и промышленности. С 1954 г. заказчикам поставлено более 3000 газотурбинных двигателей и тысячи разнообразных зубчатых передач. Газотурбинными установками ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» оснащены более 500 кораблей, в том числе и военных, начиная от эсминцев до кораблей на воздушной подушке, в 20 странах мира.