Эксперты: производство электроэнергии должно вырасти

Экономические показатели электрогенерирующих компаний Украины в четвертом квартале 2009 года улучшились благодаря увеличению производства электроэнергии и тарифов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как прогнозируют аналитики, учитывая позитивную отчетность, которую опубликовала «Днепроэнерго», другие электрогенерирующие компании также должны показать улучшенные финансовые результаты за четвертый квартал, так как все компании регулируются по одним принципам с аналогичной динамикой тарифов на отпуск электроэнергии.

По мнению аналитика Сергея ПЕТРЕНКО, сохранение улучшенных экономических показателей теперь будет более сложной задачей для электрогенерирующих компаний, так как потепление приведет к снижению производства, а более высокие цены на уголь могут уменьшить рыночную капитализацию генкомпаний.

«Мы считаем, что краткосрочный цикл для электрогенерирующих компаний может перейти в отрицательную фазу, если правительство увеличит цены на топливо без соответствующего увеличения тарифов на электроэнергию. Несмотря на это, мы сохраняем позитивный взгляд на фундаментальные показатели компаний этого сектора в долгосрочной перспективе и ожидаем постепенного восстановления потребления электроэнергии до докризисного уровня», - подчеркнул С.ПЕТРЕНКО.