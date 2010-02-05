Нефть: цена продемонстрировала рекордное снижение за один день

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 4 февраля, снизились на фоне неблагоприятных прогнозов по безработице в США, а также падения фондового рынка и снижения объемов добычи природного газа.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 3,84 доллара - до 73,14 долларов за баррель, что стало самым значительным снижением цен за один день за последние четыре месяца.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,79 доллара - до 72,13 долларов за баррель, передает АР.