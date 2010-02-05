Бензин в Украине подорожал на 1,6%

С 29 января по 5 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,0-2,4% (в среднем на 1,57%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 29 января по 5 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 1,7% - с 6,66 грн./литр до 6,77 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,5% - с 7,21 грн./литр до 7,32 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,0% - с 7,72 грн./литр до 7,80 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 2,4% - с 6,59 грн./литр до 6,75 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.