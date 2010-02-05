Диденко: Украинская ГТС в январе сработала безупречно

Несмотря на аномально низкую температуру в январе как в Украине, так и в Европе, украинская ГТС сработала безупречно. Что касается оплаты газа, то НАК «Нафтогаз Украины» заплатила ОАО «Газпром» за полученный в январе текущего года природный газ 780,224 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

По его словам, в отдельные дни января суточное потребление газа в Украине достигало 370 млн. куб. м, а транзитные поставки – 350 млн. куб. м в сутки.

«Мы еще раз показали, что наша газотранспортная система работает безупречно», – подчеркнул он.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что дисциплина расчетов внутри страны остается неудовлетворительной. «Только при поддержке Кабинета Министров «Нафтогаз Украины» смог рассчитаться за полученный в январе российский газ», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в январе этого года российский газ.

«Рассчитались в полном объеме. Подтверждение банка-корреспондента о поступлении денег получено», – сказал представитель пресс-центра «Нафтогаза Украины».

При этом он отметил, что в январе компания закупила 2,5 млрд. куб. м российского газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.