Ставка транзита российского газа составляет 2,78 долларов

Ставка транзита российского газа через территорию Украины на 2010 год составляет 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, по состоянию на 1 февраля т.г., в подземных хранилищах газа находилось 18 млрд. куб. м газа, из которых 98% - это газ, принадлежащий «Нафтогазу Украины».

Также И.ДИДЕНКО отметил, что весь нефтегазовый комплекс Украины работает в штатном режиме, ежесуточная добыча газа – на уровне 58-60 млн. куб. м, «поэтому мы спокойно смотрим в окончание отопительного сезона».

Справка УНИАН. В 2009 году ставка транзита российского газа по территории Украины составляла 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.