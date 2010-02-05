Собрание акционеров «Укртатнафты» не состоялось

Собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенное на 5 февраля т.г., не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель «Укртатнафты».

Собеседник агентства других подробностей не сообщил.

Напомним, повестка дня собрания акционеров содержала вопросы об утверждении договоров купли-продажи ценных бумаг, распределении прибыли и утверждении сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 годы.

Акционеры также планировали рассмотреть вопросы смены органов управления и контроля «Укртатнафты», в частности, председателей и членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления.

Помимо несостоявшихся в 2010 году собраний акционеров из-за отсутствия кворума 16, 22, 29 января и 5 февраля, в ближайшее время запланированы собрания на 12 и 19 февраля.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.