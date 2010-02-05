«Укрнафта» выплатила «Нафтогазу» 300 млн. грн. дивидендов

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» выплатила НАК «Нафтогаз Украины» 300 млн. грн. дивидендов из чистой прибыли компании за 2006-2008 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

По его словам, платеж был произведен вчера, а сегодня «Нафтогаз Украины» ожидает второй платеж от «Укрнафты» на сумму 400 млн. грн.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что полученные компанией средства от «Укрнафты» не использовались при расчетах с ОАО «Газпром» за поставленный в январе российский газ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в январе этого года российский газ, уплатив 780,224 млн. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

В структуре компании действуют три ГПЗ: Гнединцевский (Черниговская обл.), Долинский (Ивано-Франковская обл.) и Качановский (Сумская обл.), а также производство в нефтегазодобывающем управлении "Бориславнефтегаз" (Львовская обл.). Основные виды продукции ГПЗ: стабильный бензин и сжиженный газ.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.