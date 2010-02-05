Оптовая цена на электроэнергию выросла на 22,4%

Средняя оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2009 году, возросла по сравнению с 2008 годом на 22,4% – до 407,56 грн за МВт/ч.

Об этом сказано в отчетных материалах ГП «Энергорынок», подготовленных к ежегодному собранию членов ОРЭ, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно данным госпредприятия, увеличение средней ОРЦ обусловлено, прежде всего, ростом в ее структуре доли дотационных сертификатов, общий объем которых в 2009 году возрос на 41,6%, или на 5,294 млрд. грн. по сравнению с 2008 годом – до 18,005 млрд. грн. Доля дотационных сертификатов в структуре ОРЦ в прошлом году выросла с 22% в 2008 году до 28,21% в 2009 году.

Также на рост цены повлияло увеличение средней цены отпуска электроэнергии производителями в рынок на 13,4% - до 25,08 коп. за кВт/ч. При этом доля цены производителей в структуре ОРЦ снизилась с 66,4% до 61,55%

В прошлом году ГП «Энергорынок» уплатил НЭК «Укрэнерго» за предоставление диспетчерских услуг 2,257 млрд. грн., что на 9,5%, или на 197 млн. грн. больше, чем в 2008 году.

По группам производителей наибольший рост средней отпускной цены в 2009 году показали ВЭС и теплоэлектроцентрали, тариф которых в 2009 году вырос в 2,8 раза и на 51,5% соответственно.

Отпускной тариф компаний, работавших в рынке по ценовым заявкам. в прошлом году вырос всего на 10,6% - с 33,38 коп. до 36,93 коп. за кВт/ч.

Отпускной тариф ГЭС вырос на 17,65% - с 10,02 коп. до 11,79 коп. за кВт/ч.

Тариф НАЭК «Энергоатом», эксплуатирующей АЭС, в прошлом году вырос на 13,29% - до 13,95 коп. за кВт/ч.

В прошлом году средняя цена покупки электроэнергии в ОРЭ, с учетом цен закупки для осуществления экспорта, в 2009 году выросла на 12,92% и составила 28,91 коп. за кВт/ч.

При этом цена закупки электроэнергии в рынке для поставщиков по регулируемому тарифу в прошлом году выросла на 12,89% - до 27,86 коп. за кВт/ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу на 19,48% – до 35,56 коп. за кВт/ч.

Средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ ГПВД «Укринтерэнерго» для экспорта выросла на 25,88% - до 38,29 коп. за кВт/ч.