Минэкономики уточнило коэффициент к рентной плате за нефть

Минэкономики уточнило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за январь 2010 года, повысив его с 0,7236 до 0,7598.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Причины уточнения коэффициента не сообщаются.

Расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в январе 2010 года выросла до 75,98 долл. за баррель, по сравнению с 73,71 долл. в декабре 2009 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 100 долларов за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./т, с большей глубины – 566,1 грн./т.