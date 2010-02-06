Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу значительно понизились на фоне укрепления курса американской валюты, сообщает РИА Новости

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,54 доллара - до 69,59 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,95 доллара - до 71,19 долларов за баррель, что стало самым значительным снижением цен за один день за последние четыре месяца.