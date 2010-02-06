Мировые цены на нефть понизились
11:00, 06 февраля 2010Энергетика
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Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,54 доллара - до 69,59 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,95 доллара - до 71,19 долларов за баррель, что стало самым значительным снижением цен за один день за последние четыре месяца.
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