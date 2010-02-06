ВР предсказывает перестройку газового рынка

Рост мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) и нетрадиционные источники газа заставят крупнейших экспортеров, включая Россию, пересмотреть подход к ведению бизнеса в следующие 20 лет, считает главный экономист BP Кристоф Рюль, сообщает Reuters.

Доставка СПГ танкерами в регионы с повышенным спросом будет способствовать снижению цен, сказал Рюль, добавив, что в дальнейшем клиенты будут меньше зависеть от поставок газа по газопроводам, если вблизи таких регионов будут обнаружены нетрадиционные запасы газа, такие как сланцевый газ.

«Старая схема с тремя рынками газа: Европой, Азией и Северной Америкой, не связанными в плане цены, уходит в прошлое, - сказал Рюль. - Каждому крупному экспортеру газа предстоит борьба».