«Газпром» начнет платить «Нафтогазу» за транзит
Начиная с марта «живыми деньгами»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.
Он уточнил, что в прошлом году «Нафтогаз» получил от «Газпрома» предоплату за транзит в размере 2,15 млрд. долларов, что примерно соответствовало оплате планируемого в прошлом году газа, однако из-за сокращения объема транзита на начало 2010 года осталось не отработано около 700 млн. долларов.
По словам И.ДИДЕНКО, в январе транзит газа через территорию Украины составил около 9,5 млрд. грн., и по новой цене стоимость транзита этого газа составляет более 300 млн. долларов.
«Более 300 млн. долларов мы уже отработали. Остальной аванс мы планируем отработать в феврале. И в апреле по итогам марта мы уже получим живой платеж», - сказал И.ДИДЕНКО.