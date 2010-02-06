«Газпром» начнет платить «Нафтогазу» за транзит

В НАК «Нафтогаз Украины» ожидают, что размер предоплаты транзита газа, оставшийся с прошлого года, будет отработан транзитом газа в январе и феврале текущего года, и транзит газа в марте может происходить уже за «живые деньги».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.

Он уточнил, что в прошлом году «Нафтогаз» получил от «Газпрома» предоплату за транзит в размере 2,15 млрд. долларов, что примерно соответствовало оплате планируемого в прошлом году газа, однако из-за сокращения объема транзита на начало 2010 года осталось не отработано около 700 млн. долларов.

По словам И.ДИДЕНКО, в январе транзит газа через территорию Украины составил около 9,5 млрд. грн., и по новой цене стоимость транзита этого газа составляет более 300 млн. долларов.

«Более 300 млн. долларов мы уже отработали. Остальной аванс мы планируем отработать в феврале. И в апреле по итогам марта мы уже получим живой платеж», - сказал И.ДИДЕНКО.