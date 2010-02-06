Основновную часть газа в ПХГ планируется закачать в I и IV кварталах

Большую часть газа, закупаемого у «Газпрома» в 2010 году, НАК «Нафтогаз Украины» планирует закачать в подземные хранилища газа в первом и четвертом кварталах года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.

Он отметил, что в первом квартале планируется закачать приблизительно 8,5 млрд. кубометров, при том, что минимальный объем годовой закупки составляет 27 млрд. кубометров.

«Естественно, мы хотим больше взять в первом и четвертом квартале», - сказал И.ДИДЕНКО.