Основновную часть газа в ПХГ планируется закачать в I и IV кварталах
15:50, 06 февраля 2010Энергетика
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Говорит Диденко
Большую часть газа, закупаемого у «Газпрома» в 2010 году, НАК «Нафтогаз Украины» планирует закачать в подземные хранилища газа в первом и четвертом кварталах года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.
Он отметил, что в первом квартале планируется закачать приблизительно 8,5 млрд. кубометров, при том, что минимальный объем годовой закупки составляет 27 млрд. кубометров.
«Естественно, мы хотим больше взять в первом и четвертом квартале», - сказал И.ДИДЕНКО.
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