Нафтогаз в январе поставил в Европу около 9,5 млрд. куб. м газа
Газпром платит за транзит по 2,78 долл.
По его словам, окончательные данные пока согласовываются.
Диденко также сообщил, что в 2009 году Украина получила с российской стороны предоплату за транспортные услуги на уровне 2,15 миллиарда долларов.
"Около 700 миллионов долларов сегодня есть переплата НАК", - сказал первый замглавы правления "Нафтогаза".
По его данным, платеж за транзит газа в январе осуществляется уже по новой цене - 2,78 доллара на 100 километров за тысячу кубометров газа.
В пятницу Диденко заявлял, что в этом году Украина повысила ставки за транзит российского газа - с 1,7 доллара до 2,78 долларов. Президент Украины Виктор Ющенко неоднократно указывал правительству на тот факт, что транзитные ставки в европейских странах значительно превышают ставку за транзит российского газа по территории Украины.