Нафтогаз в январе поставил в Европу около 9,5 млрд. куб. м газа

НАК "Нафтогаз Украины" протранзитировал в январе 2010 года около 9,5 миллиарда кубометров российского газа, сообщил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Игорь Диденко в субботу на брифинге, сообщает РИА Новости

По его словам, окончательные данные пока согласовываются.

Диденко также сообщил, что в 2009 году Украина получила с российской стороны предоплату за транспортные услуги на уровне 2,15 миллиарда долларов.

"Около 700 миллионов долларов сегодня есть переплата НАК", - сказал первый замглавы правления "Нафтогаза".

По его данным, платеж за транзит газа в январе осуществляется уже по новой цене - 2,78 доллара на 100 километров за тысячу кубометров газа.

В пятницу Диденко заявлял, что в этом году Украина повысила ставки за транзит российского газа - с 1,7 доллара до 2,78 долларов. Президент Украины Виктор Ющенко неоднократно указывал правительству на тот факт, что транзитные ставки в европейских странах значительно превышают ставку за транзит российского газа по территории Украины.