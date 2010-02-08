Нефть подорожала на фоне похолодания в США

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник растут, поскольку инвесторы после падения цен на прошлой неделе до семинедельных минимумов решили воспользоваться шансом купить "черное золото" дешево в надежде на похолодание в США, сообщает Рейтер.

Однако резкому подорожанию нефти препятствуют противоречивые данные о состоянии американского рынка труда и растущее беспокойство о бюджетных проблемах Греции.

К 8.11 МСК мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 55 центов до $71,74 за баррель. В пятницу к закрытию торгов в США этот контракт подешевел на $1,95 до семинедельного минимума в $71,19 за баррель.

Мартовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent поднялись на 63 цента до $70,22 за баррель.

"Цены на нефть сейчас держатся чуть выше $70 за баррель, что обычно привлекает охочих до дешевых контрактов инвесторов. Похолодание в Соединенных Штатах также оказывает поддержку рынку, хотя люди уже не так сильно надеются на вызванный погодными условиями скачок цен после того, как в течение нескольких последних недель получали "медвежьи" данные о запасах нефти в США", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

Аналитики считают, что геополитическая напряженность в связи с решением Ирана самостоятельно обогащать уран до 20 процентов также подогревает рост котировок.

Инвесторов не убедили заверения министров финансов европейских стран на саммите "Большой семерки" в Канаде в том, что проблемы с бюджетным дефицитом некоторых стран-членов еврозоны находятся под контролем.