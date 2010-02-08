Сегодня истекает срок переговоров с учредителем RUE

Сегодня, 8 февраля, истекает срок, когда Юлия ТИМОШЕНКО как глава правительства Украины должна вступить в переговоры с австрийской компанией Centragas, соучредителем швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo, о возврате 11 млрд. кубометров газа на сумму 3,5 млрд. долл. В противном случае Киеву грозит судебное разбирательство. В "Газпроме" уверяют, что не имеют отношения к сложившейся ситуации. Однако эксперты уверены, таким образом Москва предупреждает Киев, что любые попытки изменить газовый договор от 19 января 2009 года, о чем говорил в ходе предвыборной кампании Виктор Янукович, приведут к банкротству НАК "Нафтогаз Украины". Об этом пишет российская газета «КоммерсантЪ».

Издание напоминает, что в конце минувшей недели австрийская Centragas сообщила о начале разбирательства в арбитражном суде по иску, поданному 26 октября прошлого года, «относительно экспроприированных правительством Украины в 2009 году 11 млрд. кубометров газа RosUkrEnergo. Формально у Centragas (владеет 50% акций RUE, вторые 50% принадлежат "Газпрому") есть на то основания. "Мы твердо намерены призвать украинское правительство к ответственности за свои действия и действия подконтрольной государству энергетической монополии "Нафтогаз": они должны уважать и выполнять свои обязательства по договору к Энергетической хартии, - заявил управляющий директор Centragas Holding AG Дэвид БРАУН. - Более того, мы твердо намерены вернуть 11 млрд. кубометров газа, который они экспроприировали из газохранилищ, где этот газ ожидал отправки нашим потребителям в Европе".

«КоммерсантЪ» напоминает, что в январе 2009 года премьеры РФ и Украины Владимир ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО обвинили в разжигании газовой войны подконтрольного украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ трейдера RosUkrEnergo. В результате посредника из схемы поставок российского газа в Украину исключили, а оставшиеся долги RUE перед "Газпромом" Ю.ТИМОШЕНКО пообещала урегулировать сама. В частности, правительство Украины специальной директивой обязало главу "Нафтогаза" Олега ДУБИНУ выкупить у "Газпрома" долг RUE перед российской монополией на сумму не менее 1,6 млрд. долл., или в объеме 10,345 млрд. кубометров газа.

Выгода российской стороны от этой сделки была прямой. Директива предусматривала, что именно этот газ "будет зачтен в качестве аванса за услуги в 2009 году по контракту об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины в период с 2009 по 2019 год", пишет газета.

Позже "Газпром" действительно подписал договор с "Нафтогазом" об авансовых платежах за транзит в 2009 году и первом квартале 2010 года на сумму в размере 1,7 млрд. долл. Был подписан и документ о переуступке долга RUE "Газпрому" в адрес "Нафтогаза" на те самые 1,7 млрд. долл. При этом российская сторона внесла в документ положение о том, что при возникновении проблем, требующих его расторжения, договор обратной силы не имеет. Тем самым "Газпром" застраховал себя от возможного юридического преследования со стороны пострадавшего в той ситуации Д.ФИРТАША.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО так и не оформила взаимоотношения с RosUkrEnergo надлежащим образом. Пока она была основным претендентом на победу в президентской гонке в Украине, это никак не влияло на газовые договоренности Москвы и Киева. Более того, по ее просьбе премьер РФ устно распорядился не взыскивать с Украины никаких штрафных санкций за недобор газа в 2009 году. Хотя это затруднило "Газпрому" работу с его европейскими партнерами (немецкий E.ON заплатил по той же статье 140 млн. долл.).

Однако после первого тура выборов в Украине в январе его победитель Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил Россию, что, как только он придет к власти, то потребует пересмотра всех газовых договоренностей. Он прямо обвинил Москву в продаже газа по завышенным ценам и пообещал их понизить в ходе предстоящих переговоров. Тогда источник "Ъ", близкий к "Газпрому", рассказал, что на случай пересмотра газовых договоров готовится защита российской позиции в судах.

Источник "Ъ", знакомый с ходом переговоров, не скрывал, что до понедельника никаких юридических действий со стороны Centragas предприниматься не будет, все будет зависеть от действий нового Президента Украины. "Если России предложат пересмотреть договоры, то украинскому правительству будет предъявлен счет на весь газ RosUkrEnergo по среднеевропейской цене", - пояснил собеседник "Ъ". 5 февраля на встрече с инвесторами менеджеры "Газпрома" сообщили, что средняя цена на газ на 2010 год составляет 326 долл. за тысячу кубометров. То есть Centragas может потребовать 3,586 млрд. долл.

Газета отмечает, что в судах Стокгольма уже рассматриваются два иска RUE к "Нафтогазу" - взыскании пени и штрафов за несвоевременную оплату за газ в 2006-2008 годах, а также отказе "Нафтогаза" в 2009 году поднять из принадлежащих ему ПХГ газ RUE на 2 млрд. долл. По словам собеседника "Ъ", суммарно эти требования вместе с иском Centragas "потянут" на 6 млрд. долл.

В "Газпроме" говорят, что отношения к иску Centragas не имеют. Однако наблюдатели склонны видеть в происходящем руку Москвы. По их мнению, Кремль явно предупреждает Киев в лице победителя вчерашнего второго тура выборов Президента Украины об опасности пересмотра прошлогоднего газового договора. Ведь рассмотрение в международном суде иска Centragas, опирающегося на договор к Энергетической хартии, явно закончится не в пользу Украины.