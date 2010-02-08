Экспорт газа из России в дальнее зарубежье сократился на 24%

Экспорт природного газа из России в дальнее зарубежье сократился в 2009 году на 23,9 процента и составил 120,5 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Всего в прошлом году Россия экспортировала 150,07 миллиарда кубометров газа на сумму 39,38 миллиарда долларов.

В то же время, по данным ФТС, объемы поставок российского газа в страны СНГ возросли на 90,1 процента - до 30,3 миллиарда кубометров. Доход от экспорта топлива по этому направлению увеличился в 2,4 раза.

Ранее сообщалось, что по итогам 2009 года крупнейший российский экспортер газа "Газпром" зафиксировал падение экспорта на 11,4 процента - до 140 миллиардов кубометров. В частности, снижение поставок в ЕС стало следствием сокращения общего потребления газа в Европе на 44 миллиарда кубометров - до 555 миллиардов.

Также ФТС отчиталась об экспорте российской нефти в 2009 году. Всего за прошлый год Россия экспортировала 210,926 миллиона тонн нефти - на 2,9 процента больше, чем в 2008 году. Доход от экспорта нефти в дальнее зарубежье упал на 37,9 процента - до 88,609 миллиарда долларов.