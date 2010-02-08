Долг предприятий ТКЭ за газ превышает 3 млрд. грн.

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона (с 1 октября 2009 г.) природный газ 3,089 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

Отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, уровень расчетов предприятий ТКЭ с ДК «Газ Украины» в новом отопительном сезоне на 5 февраля т.г. составляет 48%.

Наибольшие долги за потребленный природный газ накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Львовской областей, а также АР Крым.

Кроме того, остается неудовлетворительным состояние расчетов предприятий ТКЭ по итогам отопительного сезона 2008-2009 годов (с 1 октября 2008 г.). По состоянию на 5 февраля 2010 года уровень оплаты предприятий ТКЭ за потребленный газ составляет 78%, а долг перед компанией – 1,975 млрд. грн.

Общая сумма задолженности предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении прошлого (2008-2009 гг.) и нового (2009-2010 гг.) отопительных сезонов, составляет свыше 5 млрд. грн.

Кроме того, продолжает накапливать задолженность за потребленный природный газ столичная энергокомпания АК «Киевэнерго». Задолженность киевских теплоэнергетиков перед ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. составила свыше 1,56 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 33%).

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.