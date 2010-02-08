Стоимость нефти после падения до уровня двухмесячной давности выросла в понедельник в ходе торгов в Нью-Йорке до 71,4 доллара за баррель на фоне ослабления доллара и снижения фондовых индексов, сообщает РИА Новости

На 18.29 мск в ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в марте выросла на 21 цент, или на 0,3%, до 71,4 доллара за баррель. На 18.37 мск нефть марки Brent с мартовской поставкой в Лондоне подешевела на 16 центов, или на 0,2%, до 69,78 доллара за баррель.

По итогам пятницы на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 69,59 доллара за баррель, упав на 2,54 доллара на фоне укрепления курса американской валюты.

"Рынок колеблется, нефть дорожает от того, что происходит сегодня на внешних рынках. Она ждет, чтобы узнать, что случится с евро и долларом", - заявил аналитик PFG Best Фил Флинн (Phil Flynn).

"Нефть была искусственно поддержана экономическим стимулом, но ситуация в Европе показывает, как поверхностен был рост цен на нефть. Если доллар начнет усиливаться, цены на нефть будут снижаться следующие несколько месяцев", - добавил Флинн.