Часть Херсона осталась без электричеств
10:21, 09 февраля 2010Энергетика
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Часть Херсона из-за аварии осталась без энергоснабжения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, из-за обледенения воздушных линий электропередач ночью произошло срабатывание автоматики на трансформаторной подстанции.
Вследствие аварии нарушено энергоснабжение 5 улиц в центральной части Херсона.
Работникам МЧС пришлось оказывать помощь областной больнице, где из-за аварии без электричества осталось родильное отделение.
Ремонтные работы запланированы на сегодня.
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