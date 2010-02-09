Котировки фьючерсов на нефть выросли

Котировки фьючерсов на сырую нефть в понедельник выросли. Участники рынка бросили вызов неопределенным экономическим перспективам и покупали нефть на самых низких уровнях почти за два месяца, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 70 центов, или на 1%, до 71,89 доллара за баррель, прервав трехдневную серию падений, в рамках которой они упали почти на 8%.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 52 цента, или на 0,8%, до 70,11 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть медленно продвигались вверх после того, как на торгах в пятницу они ненадолго упали ниже уровня 70 долларов за баррель, хотя все те же опасения по поводу проблем с госдолгами и медленных темпов экономического роста продолжают оказывать давление на рынок.

Пока нефть готовы покупать в целях предотвращения дальнейших потерь достаточное количество крупных топливных компаний и участников рынка, покупающих на низких уровнях, особенно учитывая предстоящий рост спроса ближе к традиционному летнему пику.

Делать ставки на улучшение ситуации этим летом рискованно, принимая во внимание тот факт, что на восстановление спроса в США, ведущей в мире стране по уровню потребления нефти, ушло больше времени, чем многие ожидали. Обнародованные недавно официальные данные свидетельствовали о том, что спрос сейчас на 2% ниже прошлогоднего уровня, при этом для сравнения берутся несколько наихудших месяцев рецессии. Уровни запасов все еще значительно превышают средние, хотя за последние недели запасы нефти и топлива снизились до самых низких уровней почти за год.

Перспективы Европы еще менее ясны, после того как беспокойство инвесторов способностью Греции, Испании и Португалии справиться со своими долгами на прошлой неделе привело к падению котировок на многих рынках. Значительная часть средств, выведенных из сырьевых активов и акций, по всей видимости, была направлена в доллар США, который достиг 8-месячного максимума против евро.

Последние данные по запасам и спросу на нефть Управления энергетической информации Министерства энергетики США будут представлены в среду.

Аналитики ожидают роста запасов нефти и бензина, а также значительного снижения запасов дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут.

Согласно опросу аналитиков, запасы нефти на неделе 30 января – 5 февраля должны были вырасти на 1,4 млн баррелей, запасы бензина – на 200 000 баррелей. Запасы дистиллятов, как предполагается, уменьшились на 1,8 млн баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей должен был вырасти на 0,3 процентного пункта до 78%.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 76 центов, или на 0,4%, до 1,8940 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,07 цента, или на 0,6%, до 1,8855 доллара за галлон.