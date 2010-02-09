«Киевэнерго» полностью рассчиталась за «электрический» газ

По итогам работы АК «Киевэнерго» в 2009 году в полном объеме рассчиталась за так называемый «электрический» газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на финансового директора «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

По его словам, за поставленный в прошлом году газ для производства электроэнергии АК «Киевэнерго» уплатила 740,4 млн. грн, в январе т.г. – 335 млн. грн.

«Такое повышенное потребление газа для электричества объясняется тем, что в прошлом году, согласно распоряжению Кабмина, «Киевэнерго» полгода для выработки использовала мазут вместо «голубого топлива», - цитирует пресс-служба М.УТКИНА.

По итогам 2009 года компания «Киевэнерго» получила газа на производство тепловой энергии на сумму 1,016 млрд. грн., оплатив при этом 843,4 млн. грн. Газ для производства тепловой энергии для потребностей населения в прошлом году стоил компании 1,227 млн. грн., в настоящее время компания оплатила за топливо 856,2 млн. грн.

В целом, в 2009 году на производство тепловой и электроэнергии для потребностей населения и промышленности АК «Киевэнерго» получила газа на сумму 2,984 млрд. грн. При этом за использованное на протяжении года топливо компания оплатила 2,440 млрд. грн., или 82% от его общей стоимости.